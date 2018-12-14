2018-12-14T02:33:38+03:00
Происшествия

Хитрый бизнесмен из Комсомольска сам себя освободил от уплаты налогов

В декларации он указал другие цифры и «сэкономил» больше пяти миллионов рублей на отчислениях
Ольга КИВА
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Хитрый бизнесмен из Комсомольска сам себя освободил от уплаты налоговХитрый бизнесмен из Комсомольска сам себя освободил от уплаты налоговФото: Алексей БУЛАТОВ
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Предприниматель из города Юности оказался фигурантом уголовного дела из-за неуплаты налогов. Мужчина занимался оптовой и розничной торговлей безалкогольными напитками с 2014 по 2017 годы. Дела у него шли хорошо, однако 50-летний бизнесмен предпочел не докладывать налоговой инспекции о своем настоящем положении дел.

- Фигурант предоставил в инспекцию декларации по НДС и НДФЛ с заведомо ложными сведениями. Благодаря корректировке данных ему удалось уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше пяти миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Пока идет расследование уголовного дела, заведенного против предпринимателя. Вполне возможно, что за свой проступок фигуранту придется поплатиться имуществом, которое могут арестовать в любой момент.

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