2018-12-14T04:12:00+03:00
Общество

В Хабаровске собирают книги для юных пациентов психоневрологического интерната

Сказки, рассказы и повести принимают в рамках акции «Передай добро по кругу»
Ольга КИВА
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В Хабаровске собирают книги для юных пациентов психоневрологического интернатаВ Хабаровске собирают книги для юных пациентов психоневрологического интернатаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В краевой столице стартовала акция «Передай добро по кругу». Ее цель собрать книги для пациентов Хабаровского детского психоневрологического интерната. Участвовать в ней может каждый, кто сможет найти время, чтобы принести хотя бы одну книжку с рассказами, сказками, стихами или повестями.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, сбор организовал коллектив Центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара. Чтение необходимо в развитии детей и подростков. Также оно помогает юным пациентам получать новые эмоции.

Сказки, повести и рассказы принимают в самой библиотеке по адресу: переулок Ленинградский, 9. Более подробная информация по телефонам 30-19-91 и 30-07-42. Принесенные неравнодушными горожанами и посетителями библиотеки книги будут передавать непосредственно пациентам интерната.

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