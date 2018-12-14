2018-12-14T04:42:31+03:00
Происшествия

Два отчаянных пешехода оказались под колесами одной машины в Хабаровске

Против пострадавших возбудили административное дело
Ольга КИВА
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Два отчаянных пешехода оказались под колесами одной машины в ХабаровскеДва отчаянных пешехода оказались под колесами одной машины в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
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Накануне вечером, 13 декабря, в Хабаровске два пешехода в возрасте оказались под колесами одной машины. Мужчина и женщина решили добраться до противоположного края дороги не по «зебре». До пешеходного перехода им надо было дойти чуть-чуть. Водитель Toyota Carina конечно же не ожидал встретить на своем пути таких отчаянных людей.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, происшествие случилось в районе на улице Павла Морозова в районе поворота на улицу Автобусную. В дорожной аварии пострадали оба пешехода. Причем у 67-летней женщины диагностировали закрытый перелом ноги, а 59-летний мужчина отделался синяками.

По предварительной информации, водитель авто на момент происшествия был трезв. Его стаж вождения – 18 лет. Административные дела возбудили и против него, и против пешеходов. В первом случае, потому что пострадавшим причинен легкий вред здоровью, а во втором – за нарушение правил дорожного движения пешеходом.

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