2018-12-14T05:22:03+03:00
Общество

Браконьеры заплатили в казну Хабаровского края почти полтора миллиона рублей штрафов

Всего за год в лесах региона пресекли порядка 600 случаев незаконной охоты
Ольга КИВА
Поделиться:
Браконьеры заплатили в казну Хабаровского края почти полтора миллиона рублей штрафовБраконьеры заплатили в казну Хабаровского края почти полтора миллиона рублей штрафовФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае подвели предварительные итоги борьбы с браконьерами. Нарушители уже заплатили меньше полутора миллионов рублей. Это сумма штрафов, выписанных за причинение вреда окружающей среде. Еще 920 тысяч рублей с браконьеров будут взыскивать через суд. Всего в крае провели более тысячи рейдов и выявили 838 нарушений.

В этом году в регионе выдали больше 35 тысяч разрешений на добычу охотничьих ресурсов в сезон охоты, который начался в августе и закончится в феврале. На сегодняшний день в крае идет добыча копытных, птицы и пушнины. Однако не все любители охоты спешат за заветным документом.

- За этот год у браконьеров изъяли шесть особей копытных, три пушных зверя, 21 птицу и одного медведя. Покушались нарушители и на краснокнижных уток мандаринок, убивать которых строго запрещено, - пояснил Леонид Иванов, начальник отдела государственного охотничьего надзора.

Вскоре перед судом предстанет хабаровчанин, перевозивший в своей машине пушнину. Авто было буквально забито шкурками белок, тушками соболя и медвежьими лапами. Разрешающих документов у задержанного не было. Против автолюбителя возбудили уголовное дело.

Любителям незаконной охоты напоминают, что за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных можно лишиться свободы лишения на срок до четырех лет. Также нарушителям полагается штраф в размере от 500 тысяч до полутора миллионов рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристы из Кореи стали чаще летать в Хабаровск
Дети в Хабаровском крае по закону должны быть дома после 22 часов
В Биробиджане автовладелец случайно спалили машину и сам едва не пострадал
Китайский инвестор собирается построить судоремонтный завод на Камчатке
В Хабаровском крае нашли помещение, незаконно отремонтированное за счет бюджетных денег
Виктор Ишаев презентует свою книгу в Хабаровске
Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае
Гаражный вор умыкнул у хабаровчанина шесть велосипедов и зимнюю резину
«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве
В Хабаровском крае напомнили о запрете дарить подарки госслужащим
Домохозяйка из Комсомольска наживалась на доверии обитателей соцсети
В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте Первостроителей
В ужасной аварии под Хабаровском погиб водитель
Пешеходный переход возле хабаровской школы №10 обустроят в следующем году
Набережную Хабаровска украсят ледовые скульптуры лотосов, амурских рыб, тигра и медведя
Матч «СКА-Нефтяник» - «Старт» 18 декабря: хабаровчане добились четвертой крупной победы
Разозлившийся комсомольчанин забрал у шумного соседа паспорт
В Хабаровске за уклонение от налогов осудят директора кирпичного завода
Коренные народы в Хабаровском крае рассказали, почему не могут наловить себе рыбы
Матч «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 18 декабря: «драконам» не удалось сломить хабаровчан
Японские инвесторы присоединились к строительству международного аэропорта в Хабаровске
Переправу «Ванино-Холмск» закрыли с 19 декабря
Хабаровские геймеры поборются за приз в 100 тысяч рублей
Погода в Хабаровске на 19 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, небольшой снег
Китайским бизнесменами предложили совместные проекты в Хабаровском крае
Авиасообщение других регионов с Камчаткой восстановлено
Сахалин наградят 883 миллионами рублей за рост экономики
Тхэквондисты сошлись «стенка на стенку» на турнире в Хабаровске
Краснокнижную камышовую жабу запретили продавать через интернет в Хабаровском крае