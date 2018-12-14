Браконьеры заплатили в казну Хабаровского края почти полтора миллиона рублей штрафов

СЕГОДНЯ 05:22 2018-12-14T05:22:03+03:00

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В Хабаровском крае подвели предварительные итоги борьбы с браконьерами. Нарушители уже заплатили меньше полутора миллионов рублей. Это сумма штрафов, выписанных за причинение вреда окружающей среде. Еще 920 тысяч рублей с браконьеров будут взыскивать через суд. Всего в крае провели более тысячи рейдов и выявили 838 нарушений.

В этом году в регионе выдали больше 35 тысяч разрешений на добычу охотничьих ресурсов в сезон охоты, который начался в августе и закончится в феврале. На сегодняшний день в крае идет добыча копытных, птицы и пушнины. Однако не все любители охоты спешат за заветным документом.

- За этот год у браконьеров изъяли шесть особей копытных, три пушных зверя, 21 птицу и одного медведя. Покушались нарушители и на краснокнижных уток мандаринок, убивать которых строго запрещено, - пояснил Леонид Иванов, начальник отдела государственного охотничьего надзора.

Вскоре перед судом предстанет хабаровчанин, перевозивший в своей машине пушнину. Авто было буквально забито шкурками белок, тушками соболя и медвежьими лапами. Разрешающих документов у задержанного не было. Против автолюбителя возбудили уголовное дело.

Любителям незаконной охоты напоминают, что за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных можно лишиться свободы лишения на срок до четырех лет. Также нарушителям полагается штраф в размере от 500 тысяч до полутора миллионов рублей.