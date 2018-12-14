Специалистов для Хабаровского края ищут на выставке-ярмарке в Москве
В Москве 13-15 декабря пройдет выставка-ярмарка демо-зоны «Работа». Ее проводят в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока». Среди участников мероприятия представители Хабаровского края.
- Основная цель выставки – это привлечение специалистов на работу в регион. Чтобы у потенциальных соискателей было четкое представление о крае и возможной работе, подготовили «Альбом вакансий». В нем представлены 94 работодателя и порядка 800 вакансий с заработной платой выше 50 тысяч рублей, - рассказали в комитете по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.
Сегодня в регионе востребованы специалисты самых разных профессий, например, таких редких, как маркшейдер или геолог, или вполне обычных вроде врача, инженера или водителя. Больше всего работников требуется в отрасли строительства недропользования, лесозаготовки и здравоохранения.