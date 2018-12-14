СЕГОДНЯ 06:19 2018-12-14T06:19:00+03:00

Специалистов для Хабаровского края ищут на выставке-ярмарке в Москве ФОТО: Комитет по труду и занятости населения правительства Хабаровского края

Дефицит работников наблюдается в таких областях, как строительство, добыча полезных ископаемых, лесозаготовка и здравоохранение

Изменить размер текста: A A

В Москве 13-15 декабря пройдет выставка-ярмарка демо-зоны «Работа». Ее проводят в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока». Среди участников мероприятия представители Хабаровского края.

- Основная цель выставки – это привлечение специалистов на работу в регион. Чтобы у потенциальных соискателей было четкое представление о крае и возможной работе, подготовили «Альбом вакансий». В нем представлены 94 работодателя и порядка 800 вакансий с заработной платой выше 50 тысяч рублей, - рассказали в комитете по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.

Сегодня в регионе востребованы специалисты самых разных профессий, например, таких редких, как маркшейдер или геолог, или вполне обычных вроде врача, инженера или водителя. Больше всего работников требуется в отрасли строительства недропользования, лесозаготовки и здравоохранения.