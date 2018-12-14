СЕГОДНЯ 06:56 2018-12-14T06:56:24+03:00

В Хабаровске для преуспевающей молодежи устроят новогодний прием в мэрии ФОТО: Управление по делам молодежи и социальным вопросам администрации Хабаровска

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В краевой столице устраивают новогодний прием для преуспевающей молодежи. Среди участников раута представители активной молодежи города, победители городских конкурсов, акций и мероприятий, активисты молодёжных общественных объединений, представители студенческих советов самоуправления, общественных объединений.

- Для гостей подготовили отличную программу отдыха. Так, участнико ожидает праздничный ужин, встреча с Дедом Морозом, концерт, который плавно перейдет в дискотеку. Во время новогоднего приема наградят молодых людей, которые внесли наибольший вклад в развитие молодёжной политики города в 2018 году и стипендиатов Мэра Хабаровска, - рассказали в городском управлении по делам молодежи и социальным вопросам.

В 2018 году новогодний приём решили провести в стиле телевизионного шоу «Студия Мороз». Участникам мероприятия советуют придерживаться дресс-кода – платья и костюмы должны подчеркивать торжественность момента.

Мероприятие состоится 22 декабря в большом универсальном зале МАУК «Городской Дворец культуры», начало в 17:00. Вход только по регистрационным листам и пригласительным.