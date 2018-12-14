2018-12-14T06:56:24+03:00
Звезды

В Хабаровске для преуспевающей молодежи устроят новогодний прием в мэрии

Гостям организуют праздничный ужин, встречу с Дедом Морозом и дискотеку
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровске для преуспевающей молодежи устроят новогодний прием в мэрии ФОТО: Управление по делам молодежи и социальным вопросам администрации ХабаровскаВ Хабаровске для преуспевающей молодежи устроят новогодний прием в мэрии ФОТО: Управление по делам молодежи и социальным вопросам администрации Хабаровска
Изменить размер текста:

В краевой столице устраивают новогодний прием для преуспевающей молодежи. Среди участников раута представители активной молодежи города, победители городских конкурсов, акций и мероприятий, активисты молодёжных общественных объединений, представители студенческих советов самоуправления, общественных объединений.

- Для гостей подготовили отличную программу отдыха. Так, участнико ожидает праздничный ужин, встреча с Дедом Морозом, концерт, который плавно перейдет в дискотеку. Во время новогоднего приема наградят молодых людей, которые внесли наибольший вклад в развитие молодёжной политики города в 2018 году и стипендиатов Мэра Хабаровска, - рассказали в городском управлении по делам молодежи и социальным вопросам.

В 2018 году новогодний приём решили провести в стиле телевизионного шоу «Студия Мороз». Участникам мероприятия советуют придерживаться дресс-кода – платья и костюмы должны подчеркивать торжественность момента.

Мероприятие состоится 22 декабря в большом универсальном зале МАУК «Городской Дворец культуры», начало в 17:00. Вход только по регистрационным листам и пригласительным.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристы из Кореи стали чаще летать в Хабаровск
Дети в Хабаровском крае по закону должны быть дома после 22 часов
В Биробиджане автовладелец случайно спалили машину и сам едва не пострадал
Китайский инвестор собирается построить судоремонтный завод на Камчатке
В Хабаровском крае нашли помещение, незаконно отремонтированное за счет бюджетных денег
Виктор Ишаев презентует свою книгу в Хабаровске
Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае
Гаражный вор умыкнул у хабаровчанина шесть велосипедов и зимнюю резину
«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве
В Хабаровском крае напомнили о запрете дарить подарки госслужащим
Домохозяйка из Комсомольска наживалась на доверии обитателей соцсети
В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте Первостроителей
В ужасной аварии под Хабаровском погиб водитель
Пешеходный переход возле хабаровской школы №10 обустроят в следующем году
Набережную Хабаровска украсят ледовые скульптуры лотосов, амурских рыб, тигра и медведя
Матч «СКА-Нефтяник» - «Старт» 18 декабря: хабаровчане добились четвертой крупной победы
Разозлившийся комсомольчанин забрал у шумного соседа паспорт
В Хабаровске за уклонение от налогов осудят директора кирпичного завода
Коренные народы в Хабаровском крае рассказали, почему не могут наловить себе рыбы
Матч «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 18 декабря: «драконам» не удалось сломить хабаровчан
Японские инвесторы присоединились к строительству международного аэропорта в Хабаровске
Переправу «Ванино-Холмск» закрыли с 19 декабря
Хабаровские геймеры поборются за приз в 100 тысяч рублей
Погода в Хабаровске на 19 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, небольшой снег
Китайским бизнесменами предложили совместные проекты в Хабаровском крае
Авиасообщение других регионов с Камчаткой восстановлено
Сахалин наградят 883 миллионами рублей за рост экономики
Тхэквондисты сошлись «стенка на стенку» на турнире в Хабаровске
Краснокнижную камышовую жабу запретили продавать через интернет в Хабаровском крае