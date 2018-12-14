2018-12-14T06:56:24+03:00
Звезды

В Хабаровске для преуспевающей молодежи устроят новогодний прием в мэрии

Гостям организуют праздничный ужин, встречу с Дедом Морозом и дискотеку
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровске для преуспевающей молодежи устроят новогодний прием в мэрии ФОТО: Управление по делам молодежи и социальным вопросам администрации ХабаровскаВ Хабаровске для преуспевающей молодежи устроят новогодний прием в мэрии ФОТО: Управление по делам молодежи и социальным вопросам администрации Хабаровска
Изменить размер текста:

В краевой столице устраивают новогодний прием для преуспевающей молодежи. Среди участников раута представители активной молодежи города, победители городских конкурсов, акций и мероприятий, активисты молодёжных общественных объединений, представители студенческих советов самоуправления, общественных объединений.

- Для гостей подготовили отличную программу отдыха. Так, участнико ожидает праздничный ужин, встреча с Дедом Морозом, концерт, который плавно перейдет в дискотеку. Во время новогоднего приема наградят молодых людей, которые внесли наибольший вклад в развитие молодёжной политики города в 2018 году и стипендиатов Мэра Хабаровска, - рассказали в городском управлении по делам молодежи и социальным вопросам.

В 2018 году новогодний приём решили провести в стиле телевизионного шоу «Студия Мороз». Участникам мероприятия советуют придерживаться дресс-кода – платья и костюмы должны подчеркивать торжественность момента.

Мероприятие состоится 22 декабря в большом универсальном зале МАУК «Городской Дворец культуры», начало в 17:00. Вход только по регистрационным листам и пригласительным.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Амурском бульваре в Хабаровске ограничат движение машин
Год театра уже начался в Хабаровском крае
Обитателям заповедных лесов в Хабаровском крае не придется вынужденно голодать зимой
Хабаровчан угостят бесплатным кофе на церковно-общественном форуме
В Хабаровском крае прапорщику, наказавшему рядового мылом, пригрозили тюрьмой
Норковая шуба нужна была и пожилой хабаровчанке, и бывалому вору
После обильного застолья из квартиры комсомольчанина пропал приятель и сумка с телефоном
В Хабаровском крае спецназ уничтожил условного врага, забравшись к нему в логово
10 аферистов из Хабаровска два года наживались на «липовых» дорожных авариях
Специалистов для Хабаровского края ищут на выставке-ярмарке в Москве
Суперкубок России по хоккею с мячом разыграют в Хабаровске
Браконьеры заплатили в казну Хабаровского края почти полтора миллиона рублей штрафов
Два отчаянных пешехода оказались под колесами одной машины в Хабаровске
В Хабаровске собирают книги для юных пациентов психоневрологического интерната
Из-за нерадивой «управляйки» на улицах Хабаровска появились горы мусора
Ловкий вор опустошил кошелек пожилой хабаровчанки у прилавка в магазине
Хитрый бизнесмен из Комсомольска сам себя освободил от уплаты налогов
В Хабаровске решают, быть или не быть исторической триумфальной арке
Погода в Хабаровске на 14 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, без осадков
В Биробиджане нашли опасные ямы, наполненные битумом
Школьников Хабаровского края ожидают насыщенные зимние каникулы