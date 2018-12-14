2018-12-14T07:25:11+03:00
Происшествия

10 аферистов из Хабаровска два года наживались на «липовых» дорожных авариях

Подельники успели заработать больше миллиона рублей
Ольга КИВА
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10 аферистов из Хабаровска два года наживались на «липовых» дорожных авариях10 аферистов из Хабаровска два года наживались на «липовых» дорожных аварияхФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске перед судом предстали сразу 10 фигурантов, которых обвиняли в мошенничестве с автостраховками. Подельники два года устраивали подставные аварии, за счет которых получали от страховых компаний деньги.

- Фигуранты с октября 2015 года по март 2017 года выезжали в безлюдные места на окраинах Хабаровска. Там они умышленно совершали дорожные аварии, причем делали все это исключительно ночью. Потом злоумышленники вызывали автоинспекторов, оформляли происшествие, и, как итог, представляли документы в страховые компании с целью получить страховые выплаты, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры края.

В общей сложности осужденным удалось заработать нечестным способом порядка одного миллиона 200 тысяч рублей. На судебном заседании разобрали их проступок и решили двух организаторов криминального подряда отправить в тюрьму. Там предприимчивые хабаровчане проведут один шесть лет, второй пять с половиной.

Еще одному подельнику присудили чуть меньше трех лет с отбыванием наказания в колонии-поселении. Остальным участникам от одного года до полутора лет придется трудится на исправительных работах. Из их зарплаты будут удерживать от пяти до 10 процентов заработка в доход государства. Также назначили штраф в 120 тысяч рублей.

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