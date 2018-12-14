2018-12-14T07:57:29+03:00
Политика

В Хабаровском крае спецназ уничтожил условного врага, забравшись к нему в логово

Для этого надо было прыгнуть с парашютом, провести разведку и совершить пятикилометровый марш-бросок
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае спецназ уничтожил условного врага, забравшись к нему в логовоВ Хабаровском крае спецназ уничтожил условного врага, забравшись к нему в логовоФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Хабаровском крае закончились тактико-специальные учения спецназа. Основной задачей бойцов было уничтожить полевой узел связи условного противника. Ради этого военнослужащие десантировались в тыл врага.

- Участники тренировки прыгали с парашютами и оружием из вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор». По легенде они приземлялись на незнакомой местности, потом выполняли разведку и сдавали нормативы по скрытой укладке парашютов и маскировке точки сбора. К слову, в новом учебном году военнослужащим подразделений специального назначения и морской пехоты предстоит совершить более девяти тысяч прыжков, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Следующим заданием было совершить пятикилометровый марш-бросок в заданный район. Добравшись до места, бойцы отработали задачи по уничтожению полевого узла связи условного противника.

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