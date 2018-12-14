2018-12-14T07:57:29+03:00
Политика

В Хабаровском крае спецназ уничтожил условного врага, забравшись к нему в логово

Для этого надо было прыгнуть с парашютом, провести разведку и совершить пятикилометровый марш-бросок
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае спецназ уничтожил условного врага, забравшись к нему в логовоВ Хабаровском крае спецназ уничтожил условного врага, забравшись к нему в логовоФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае закончились тактико-специальные учения спецназа. Основной задачей бойцов было уничтожить полевой узел связи условного противника. Ради этого военнослужащие десантировались в тыл врага.

- Участники тренировки прыгали с парашютами и оружием из вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор». По легенде они приземлялись на незнакомой местности, потом выполняли разведку и сдавали нормативы по скрытой укладке парашютов и маскировке точки сбора. К слову, в новом учебном году военнослужащим подразделений специального назначения и морской пехоты предстоит совершить более девяти тысяч прыжков, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Следующим заданием было совершить пятикилометровый марш-бросок в заданный район. Добравшись до места, бойцы отработали задачи по уничтожению полевого узла связи условного противника.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Амурском бульваре в Хабаровске ограничат движение машин
Год театра уже начался в Хабаровском крае
Обитателям заповедных лесов в Хабаровском крае не придется вынужденно голодать зимой
Хабаровчан угостят бесплатным кофе на церковно-общественном форуме
В Хабаровском крае прапорщику, наказавшему рядового мылом, пригрозили тюрьмой
Норковая шуба нужна была и пожилой хабаровчанке, и бывалому вору
После обильного застолья из квартиры комсомольчанина пропал приятель и сумка с телефоном
10 аферистов из Хабаровска два года наживались на «липовых» дорожных авариях
В Хабаровске для преуспевающей молодежи устроят новогодний прием в мэрии
Специалистов для Хабаровского края ищут на выставке-ярмарке в Москве
Суперкубок России по хоккею с мячом разыграют в Хабаровске
Браконьеры заплатили в казну Хабаровского края почти полтора миллиона рублей штрафов
Два отчаянных пешехода оказались под колесами одной машины в Хабаровске
В Хабаровске собирают книги для юных пациентов психоневрологического интерната
Из-за нерадивой «управляйки» на улицах Хабаровска появились горы мусора
Ловкий вор опустошил кошелек пожилой хабаровчанки у прилавка в магазине
Хитрый бизнесмен из Комсомольска сам себя освободил от уплаты налогов
В Хабаровске решают, быть или не быть исторической триумфальной арке
Погода в Хабаровске на 14 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, без осадков
В Биробиджане нашли опасные ямы, наполненные битумом
Школьников Хабаровского края ожидают насыщенные зимние каникулы