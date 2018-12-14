Норковая шуба нужна была и пожилой хабаровчанке, и бывалому вору

СЕГОДНЯ 08:56 2018-12-14T08:57:09+03:00

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Пожилая хабаровчанка обратилась в полицию с просьбой найти вора, позарившегося на ее норковую шубу. Неизвестный умыкнул вещь, когда 79-летняя потерпевшая ненадолго отлучилась и оставила одежду без присмотра.

- Заявительница рассказала, что обедала в одном из кафе краевого центра. Перед уходом она ненадолго отошла, а шубу оставила в холле. Как выяснилось позже, похититель был среди гостей. Он не упустил момент - просто забрал вещь и вышел из заведения, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Таким наблюдательным и ловким оказался 40-летний горожанин. В его прошлом уже были проблемы с законом из-за грабежей и краж. Мужчину уже задержали и завели на него уголовное дело. Кстати, главную улику – норковую шубу, нашли у него дома. За свой проступок фигурант вполне может получить тюремный срок до пяти лет. Пока он находится на свободе под подпиской о невыезде.