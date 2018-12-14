2018-12-14T09:23:25+03:00
Общество

В Хабаровском крае прапорщику, наказавшему рядового мылом, пригрозили тюрьмой

За решеткой мужчина мог оказаться из-за неоплаченного штрафа
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае прапорщику, наказавшему рядового мылом, пригрозили тюрьмойВ Хабаровском крае прапорщику, наказавшему рядового мылом, пригрозили тюрьмойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Прапорщик, наказавший рядового мылом, снова оказался в центре внимания. На сей раз им заинтересовались, потому что он не оплатил штраф, который ему назначил суд за превышение должностных полномочий.

- По материалам дела, старший по званию схватил пакет с бутылками жидкого мыла и с силой ударил рядового по голове. Причиной его агрессии стали уложенные в полиэтиленовый пакет принадлежности для умывания. Прапорщик же требовал от солдат, чтобы бутылки и тюбики были разложены без дополнительных упаковок, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В качестве наказания суд назначил фигуранту штраф в 50 тысяч рублей. Однако оплачивать его мужчина не спешил. Приставам не оставалось ничего другого, как использовать более жесткие меры. Нарушителю объяснили, мол, не хочешь платить, тогда получишь реальный тюремный срок. Конечно же, прапорщик сразу одумался и полностью погасил свой долг.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Амурском бульваре в Хабаровске ограничат движение машин
Год театра уже начался в Хабаровском крае
Обитателям заповедных лесов в Хабаровском крае не придется вынужденно голодать зимой
Хабаровчан угостят бесплатным кофе на церковно-общественном форуме
Норковая шуба нужна была и пожилой хабаровчанке, и бывалому вору
После обильного застолья из квартиры комсомольчанина пропал приятель и сумка с телефоном
В Хабаровском крае спецназ уничтожил условного врага, забравшись к нему в логово
10 аферистов из Хабаровска два года наживались на «липовых» дорожных авариях
В Хабаровске для преуспевающей молодежи устроят новогодний прием в мэрии
Специалистов для Хабаровского края ищут на выставке-ярмарке в Москве
Суперкубок России по хоккею с мячом разыграют в Хабаровске
Браконьеры заплатили в казну Хабаровского края почти полтора миллиона рублей штрафов
Два отчаянных пешехода оказались под колесами одной машины в Хабаровске
В Хабаровске собирают книги для юных пациентов психоневрологического интерната
Из-за нерадивой «управляйки» на улицах Хабаровска появились горы мусора
Ловкий вор опустошил кошелек пожилой хабаровчанки у прилавка в магазине
Хитрый бизнесмен из Комсомольска сам себя освободил от уплаты налогов
В Хабаровске решают, быть или не быть исторической триумфальной арке
Погода в Хабаровске на 14 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, без осадков
В Биробиджане нашли опасные ямы, наполненные битумом
Школьников Хабаровского края ожидают насыщенные зимние каникулы