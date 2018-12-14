2018-12-14T09:23:25+03:00
Общество

В Хабаровском крае прапорщику, наказавшему рядового мылом, пригрозили тюрьмой

За решеткой мужчина мог оказаться из-за неоплаченного штрафа
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае прапорщику, наказавшему рядового мылом, пригрозили тюрьмойВ Хабаровском крае прапорщику, наказавшему рядового мылом, пригрозили тюрьмойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прапорщик, наказавший рядового мылом, снова оказался в центре внимания. На сей раз им заинтересовались, потому что он не оплатил штраф, который ему назначил суд за превышение должностных полномочий.

- По материалам дела, старший по званию схватил пакет с бутылками жидкого мыла и с силой ударил рядового по голове. Причиной его агрессии стали уложенные в полиэтиленовый пакет принадлежности для умывания. Прапорщик же требовал от солдат, чтобы бутылки и тюбики были разложены без дополнительных упаковок, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В качестве наказания суд назначил фигуранту штраф в 50 тысяч рублей. Однако оплачивать его мужчина не спешил. Приставам не оставалось ничего другого, как использовать более жесткие меры. Нарушителю объяснили, мол, не хочешь платить, тогда получишь реальный тюремный срок. Конечно же, прапорщик сразу одумался и полностью погасил свой долг.

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