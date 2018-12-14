Хабаровчан угостят бесплатным кофе на церковно-общественном форуме

СЕГОДНЯ 09:49 2018-12-14T09:49:37+03:00

Крупнейшее мероприятие на Дальнем Востоке проведут уже в седьмой раз

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В краевой столице 17 декабря пройдет торжественное собрание Рождественских образовательных чтений Приамурской митрополии «Молодежь: свобода и ответственность». Это крупнейший на Дальнем Востоке церковно-общественный форум, который в этом году проведут в седьмой раз. Участвовать в нем будет не только жители Хабаровска, но и делегации из районов Хабаровского края.

- В программе больше 80 мероприятий. Будут и конкурсы, и круглые столы, встречи с представителями власти. Кроме того участникам покажут литературно-музыкальный спектакль, в основе которого переписка последнего Российского императора Николая II и его супруги императрицы Александры Федоровны, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Также для гостей будет работать молодежное кафе «2 рыбы», а бесплатный кофе будет готовить Андрей Долгополов, священник, руководитель молодежного отдела Хабаровской епархии, известный многим по проекту «Батюшка в баре».

Начало чтений в 16:00. Накануне мероприятия, 16 декабря, в 9:00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска пройдет богослужение.