2018-12-14T09:49:37+03:00
Общество

Хабаровчан угостят бесплатным кофе на церковно-общественном форуме

Крупнейшее мероприятие на Дальнем Востоке проведут уже в седьмой раз
Ольга КИВА
Поделиться:
Хабаровчан угостят бесплатным кофе на церковно-общественном форумеХабаровчан угостят бесплатным кофе на церковно-общественном форумеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В краевой столице 17 декабря пройдет торжественное собрание Рождественских образовательных чтений Приамурской митрополии «Молодежь: свобода и ответственность». Это крупнейший на Дальнем Востоке церковно-общественный форум, который в этом году проведут в седьмой раз. Участвовать в нем будет не только жители Хабаровска, но и делегации из районов Хабаровского края.

- В программе больше 80 мероприятий. Будут и конкурсы, и круглые столы, встречи с представителями власти. Кроме того участникам покажут литературно-музыкальный спектакль, в основе которого переписка последнего Российского императора Николая II и его супруги императрицы Александры Федоровны, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Также для гостей будет работать молодежное кафе «2 рыбы», а бесплатный кофе будет готовить Андрей Долгополов, священник, руководитель молодежного отдела Хабаровской епархии, известный многим по проекту «Батюшка в баре».

Начало чтений в 16:00. Накануне мероприятия, 16 декабря, в 9:00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска пройдет богослужение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристы из Кореи стали чаще летать в Хабаровск
Дети в Хабаровском крае по закону должны быть дома после 22 часов
В Биробиджане автовладелец случайно спалили машину и сам едва не пострадал
Китайский инвестор собирается построить судоремонтный завод на Камчатке
В Хабаровском крае нашли помещение, незаконно отремонтированное за счет бюджетных денег
Виктор Ишаев презентует свою книгу в Хабаровске
Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае
Гаражный вор умыкнул у хабаровчанина шесть велосипедов и зимнюю резину
«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве
В Хабаровском крае напомнили о запрете дарить подарки госслужащим
Домохозяйка из Комсомольска наживалась на доверии обитателей соцсети
В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте Первостроителей
В ужасной аварии под Хабаровском погиб водитель
Пешеходный переход возле хабаровской школы №10 обустроят в следующем году
Набережную Хабаровска украсят ледовые скульптуры лотосов, амурских рыб, тигра и медведя
Матч «СКА-Нефтяник» - «Старт» 18 декабря: хабаровчане добились четвертой крупной победы
Разозлившийся комсомольчанин забрал у шумного соседа паспорт
В Хабаровске за уклонение от налогов осудят директора кирпичного завода
Коренные народы в Хабаровском крае рассказали, почему не могут наловить себе рыбы
Матч «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 18 декабря: «драконам» не удалось сломить хабаровчан
Японские инвесторы присоединились к строительству международного аэропорта в Хабаровске
Переправу «Ванино-Холмск» закрыли с 19 декабря
Хабаровские геймеры поборются за приз в 100 тысяч рублей
Погода в Хабаровске на 19 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, небольшой снег
Китайским бизнесменами предложили совместные проекты в Хабаровском крае
Авиасообщение других регионов с Камчаткой восстановлено
Сахалин наградят 883 миллионами рублей за рост экономики
Тхэквондисты сошлись «стенка на стенку» на турнире в Хабаровске
Краснокнижную камышовую жабу запретили продавать через интернет в Хабаровском крае