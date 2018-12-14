После обильного застолья из квартиры комсомольчанина пропал приятель и сумка с телефоном

СЕГОДНЯ 08:19 2018-12-14T08:19:16+03:00

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Житель Комсомольска-на-Амуре проснулся утром и обнаружил, что у него пропала сумка, в которой лежал телефон. Искать пропажу мужчина решил с помощью полицейских. Им он рассказал, что накануне устроил небольшие посиделки со своим приятелем. Как водится, выпили, поговорили за жизнь, потом хозяин квартиры уснул, а когда очнулся, вещей уже не было, собственно, как и самого приятеля.

- Оперативники быстро нашли подозреваемого в краже. Им оказался тот самый товарищ, который накануне гостил у пострадавшего. В его прошлом уже были темные пятна – его привлекали к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

До появления у него дома полицейских фигурант успел продать гаджет случайному знакомому, а вырученные деньги потратил на развлечения. Сумку он выбросил, но место так вспомнить и не смог. Пока полицейские ищут пропавшее имущество и расследуют уголовное дело, которое завели против фигуранта. Сам подозреваемый арестован.