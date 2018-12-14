2018-12-14T10:47:37+03:00
Общество

Обитателям заповедных лесов в Хабаровском крае не придется вынужденно голодать зимой

Для них соорудили специальные подкормочные площадки в заказнике «Комсомольский»
Ольга КИВА
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Обитателям заповедных лесов в Хабаровском крае не придется вынужденно голодать зимойОбитателям заповедных лесов в Хабаровском крае не придется вынужденно голодать зимойФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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Обитателей заповедных лесов в Хабаровском крае решили подкормить зимой. Для этого соорудили специальную подкормочную площадку в заповеднике «Комсомольский», где для представителей фауны всегда есть порции овса.

Как пояснили в заказнике, животным нужно помогать, ведь зимой они практически садятся на диету и питаются ветками и корой деревьев и кустарников. Подкормка помогает им дожить до появления первой зелени. За едой к подкормочной площадке приходят кабаны, лоси, изюбры и косули. Также пропитание здесь получают мыши-пищухи, зайцы и птицы.

- Грызуны сами по себе «пища» для хищников. Сохранение их популяции означает сохранение количества других видов животных. Так что подкормка повышает шансы на выживаемость всех участников пищевой цепочки, - рассказал Вадим Бобровский, младший научный сотрудник.

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