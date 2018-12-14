2018-12-14T12:47:49+03:00
Здоровье

В Хабаровске бьют тревогу из-за ситуации с туберкулезом

За год в городе выявили больше 300 случаев заболеваний – это очень высокий показатель
Ольга КИВА
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В Хабаровске бьют тревогу из-за ситуации с туберкулезомВ Хабаровске бьют тревогу из-за ситуации с туберкулезомФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Жители Хабаровского края стали чаще болеть туберкулезом. Такой неутешительный вывод остается сделать специалистам, проанализировавшим ситуацию с заболеваемостью в регионе.

- По статистике, с начала года в крае выявили больше 800 случаев заболевания туберкулезом, из них более 300 - в Хабаровске. Это очень высокий показатель, - отметила Диана Берилло, заместитель главного врача по медицинской части КГКУ «Противотуберкулезный диспансер».

Также эксперты отмечают, что в краевой столице зарегистрировали 26 случаев заражения туберкулезом у детей в возрасте от шести месяцев до шести лет. Такие детки, как правило, не посещают детские сады.

Врачи поясняют, что на лечение туберкулеза на разных стадиях может понадобиться время - от года до двух с половиной лет. Препараты истощают организм. Чтобы предупредить болезнь и не доводить до изнкрительного лечения хабаровчан убедительно просят своевременно проходить обследование и не отказываться от прививок. К слову, в этом году на осмотр к врачам пришли чуть больше 80 процентов населения.

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