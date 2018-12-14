2018-12-14T11:49:32+03:00
Общество

На Амурском бульваре в Хабаровске ограничат движение машин

Временные неудобства связаны с ремонтными работами на водопроводе в районе Амурского бульвара
Ольга КИВА
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На Амурском бульваре в Хабаровске ограничат движение машинНа Амурском бульваре в Хабаровске ограничат движение машинФото: Артем КИЛЬКИН
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В краевой столице ненадолго изменят маршрут автобуса №29П. Это вынужденная мера, в связи с ремонтными работами на водопроводе. Дело в том, что у дома №37 на Амурском бульваре необходимо устранить аварию в системе водоснабжения, а для этого нужно закрыть для движения транспорта участок дороги.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, ограничение на проезд будет действовать с 8:00 в субботу, 15 декабря, до 8:00 воскресенья, 16 декабря. Что касается изменения маршрута автобуса, то на выходных он будет следовать с Амурского бульвара по улицам Льва Толстого, Серышева, Дзержинского до Амурского бульвара и далее по установленному пути следования.

Горожан приносят извинения и просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Автолюбителей призывают обязательно учитывать это обстоятельство при планировании поездок в центр краевой столицы.

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