На Амурском бульваре в Хабаровске ограничат движение машин

14 Дек. 11:49 2018-12-14T11:49:32+03:00

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В краевой столице ненадолго изменят маршрут автобуса №29П. Это вынужденная мера, в связи с ремонтными работами на водопроводе. Дело в том, что у дома №37 на Амурском бульваре необходимо устранить аварию в системе водоснабжения, а для этого нужно закрыть для движения транспорта участок дороги.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, ограничение на проезд будет действовать с 8:00 в субботу, 15 декабря, до 8:00 воскресенья, 16 декабря. Что касается изменения маршрута автобуса, то на выходных он будет следовать с Амурского бульвара по улицам Льва Толстого, Серышева, Дзержинского до Амурского бульвара и далее по установленному пути следования.

Горожан приносят извинения и просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Автолюбителей призывают обязательно учитывать это обстоятельство при планировании поездок в центр краевой столицы.