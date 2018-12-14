2018-12-14T11:15:52+03:00
Звезды

Год театра уже начался в Хабаровском крае

Зрителям рассказали, что и подготовили в следующем году
Ольга КИВА
Поделиться:
Год театра уже начался в Хабаровском краеГод театра уже начался в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае прошла торжественная церемония открытия Года театра. Яркое событие устроили за две недели до начала 2019 года. На нем-то горожанам и рассказали, что для них уже подготовили местные лицедеи.

- В планах устроить традиционную «Ночь в музее», фестиваль любительских театров «Дальневосточный бенефис» и краевую профильную смену «Сенсация». Кроме того, В краевых музеях будут работать тематические выставки, а для работников сцены организуют мастер-классы и образовательные проекты, - рассказали в краевом министерстве культуры.

В ближайший год хабаровские лицедеи из Хабаровского театра кукол и ТЮЗа выступят на театральном фестивале «Золотая Маска». Еще актеры приму участие во Всероссийском проекте «Большие гастроли».

В краевую столицу приедут труппы из академического театра имени Моссовета, академического театра драмы имени Пушкина и Санкт-Петербургского Камерного музыкального театра. Хабаровские спектакли увидят жители Южно-Сахалинска, Астрахани, Кемерово, Санкт-Петербурга, Томска, Нерюнгри, Саратова и Читы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристы из Кореи стали чаще летать в Хабаровск
Дети в Хабаровском крае по закону должны быть дома после 22 часов
В Биробиджане автовладелец случайно спалили машину и сам едва не пострадал
Китайский инвестор собирается построить судоремонтный завод на Камчатке
В Хабаровском крае нашли помещение, незаконно отремонтированное за счет бюджетных денег
Виктор Ишаев презентует свою книгу в Хабаровске
Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае
Гаражный вор умыкнул у хабаровчанина шесть велосипедов и зимнюю резину
«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве
В Хабаровском крае напомнили о запрете дарить подарки госслужащим
Домохозяйка из Комсомольска наживалась на доверии обитателей соцсети
В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте Первостроителей
В ужасной аварии под Хабаровском погиб водитель
Пешеходный переход возле хабаровской школы №10 обустроят в следующем году
Набережную Хабаровска украсят ледовые скульптуры лотосов, амурских рыб, тигра и медведя
Матч «СКА-Нефтяник» - «Старт» 18 декабря: хабаровчане добились четвертой крупной победы
Разозлившийся комсомольчанин забрал у шумного соседа паспорт
В Хабаровске за уклонение от налогов осудят директора кирпичного завода
Коренные народы в Хабаровском крае рассказали, почему не могут наловить себе рыбы
Матч «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 18 декабря: «драконам» не удалось сломить хабаровчан
Японские инвесторы присоединились к строительству международного аэропорта в Хабаровске
Переправу «Ванино-Холмск» закрыли с 19 декабря
Хабаровские геймеры поборются за приз в 100 тысяч рублей
Погода в Хабаровске на 19 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, небольшой снег
Китайским бизнесменами предложили совместные проекты в Хабаровском крае
Авиасообщение других регионов с Камчаткой восстановлено
Сахалин наградят 883 миллионами рублей за рост экономики
Тхэквондисты сошлись «стенка на стенку» на турнире в Хабаровске
Краснокнижную камышовую жабу запретили продавать через интернет в Хабаровском крае