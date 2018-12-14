2018-12-14T11:15:52+03:00
Звезды

Год театра уже начался в Хабаровском крае

Зрителям рассказали, что и подготовили в следующем году
Ольга КИВА
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Год театра уже начался в Хабаровском краеГод театра уже начался в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае прошла торжественная церемония открытия Года театра. Яркое событие устроили за две недели до начала 2019 года. На нем-то горожанам и рассказали, что для них уже подготовили местные лицедеи.

- В планах устроить традиционную «Ночь в музее», фестиваль любительских театров «Дальневосточный бенефис» и краевую профильную смену «Сенсация». Кроме того, В краевых музеях будут работать тематические выставки, а для работников сцены организуют мастер-классы и образовательные проекты, - рассказали в краевом министерстве культуры.

В ближайший год хабаровские лицедеи из Хабаровского театра кукол и ТЮЗа выступят на театральном фестивале «Золотая Маска». Еще актеры приму участие во Всероссийском проекте «Большие гастроли».

В краевую столицу приедут труппы из академического театра имени Моссовета, академического театра драмы имени Пушкина и Санкт-Петербургского Камерного музыкального театра. Хабаровские спектакли увидят жители Южно-Сахалинска, Астрахани, Кемерово, Санкт-Петербурга, Томска, Нерюнгри, Саратова и Читы.

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