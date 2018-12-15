2018-12-15T03:12:25+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 15 декабря 2018 года: днем до -18 градусов, без существенных осадков

На всей территории региона осадков не прогнозируется
Александра ШОПЕНКО
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Погода в Хабаровске на 15 декабря 2018 года: днем до -18 градусов, без существенных осадковПогода в Хабаровске на 15 декабря 2018 года: днем до -18 градусов, без существенных осадковФото: Александра ШОПЕНКО
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В Хабаровске сегодня снова без осадков. Ночью -18-20 градусов, днем температура воздуха прогреется до -8-10 градусов. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду.

А в Николаевске-на-Амуре без осадков. Ночные температуры варьируются в пределах -26-28 градусов, днем до -17-19 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

Погоду без осадков прогнозируют синоптики в Комсомольске-на-Амуре. Дневные температуры воздуха будут в пределах -14-16 градусов. Ветер южный 8-13 метров в секунду.

В Советской Гавани без осадков. Ночью -18-20 градуса, днем -7-9 градусов. Скорость западного ветра достигнет 7-12 метров в секунду.

Ночью в Биробиджане от -23 до -25 градусов. Днем потеплеет до -10-12 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Без осадков.

И в Охотске сегодня без снега. Ночью -24-26 градусов, днем -19-21 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду.

Без осадков и в Бикине. Ночные температуры опустятся до -21 градусов, а дневные поднимутся до -8-10 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.

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