Жителя Хабаровского района обокрал безработный родственник
Не самый дорой мобильный телефон украл молодой юноша у своего родственника. Парню всего 19 лет и ему уже грозит тюремный срок.
Как сообщает пресс-служба главка МВД России по Хабаровскому краю, дело было в селе Некрасовка. Потерпевший обратился в полицию с заявлением о краже мобильного телефона. Ущерб сельчанин оценил в десять тысяч рублей.
Стражи порядка немедля определили круг подозреваемых. В него вошел 19-летний безработный родственник потерпевшего. В итоге он-то и оказался похитителем гаджета. Телефон парень хотел продать, но не успел - средство связи нашли оперативники и вернули законному владельцу.
Теперь 19-летний юноша является фигурном уголовного дела, возбужденного по статье «Кража». Максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы. Парень дал правоохранителям обязательство о явке.