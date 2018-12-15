2018-12-15T04:44:06+03:00
Происшествия

Жителя Хабаровского района обокрал безработный родственник

Теперь парню грозит до пяти лет тюрьмы, было бы из-за чего
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Жителя Хабаровского района обокрал безработный родственникЖителя Хабаровского района обокрал безработный родственникФото: Борис КОКУРИН
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Не самый дорой мобильный телефон украл молодой юноша у своего родственника. Парню всего 19 лет и ему уже грозит тюремный срок.

Как сообщает пресс-служба главка МВД России по Хабаровскому краю, дело было в селе Некрасовка. Потерпевший обратился в полицию с заявлением о краже мобильного телефона. Ущерб сельчанин оценил в десять тысяч рублей.

Стражи порядка немедля определили круг подозреваемых. В него вошел 19-летний безработный родственник потерпевшего. В итоге он-то и оказался похитителем гаджета. Телефон парень хотел продать, но не успел - средство связи нашли оперативники и вернули законному владельцу.

Теперь 19-летний юноша является фигурном уголовного дела, возбужденного по статье «Кража». Максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы. Парень дал правоохранителям обязательство о явке.

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