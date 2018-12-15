Детский сад откроется в бывшем здании полиции в Хабаровске

15 Дек. 09:53 2018-12-15T09:53:47+03:00

В новом дошкольном учреждении появятся четыре группы на 100 мест

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Новый детский сад откроется в Хабаровске на улице Лермонтова, 32. Его появлени в первую очередь ждут жители микрорайонов «Волочаевский» и «Рабочий городок». Специально для этих целей в отрасль образования вернули здание, на его ремонт выделено 80 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации краевой столицы, здание было построено в 1951 году. Изначально в нем находился детский сад, затем в 90-е годы прошлого века сюда переехал отдел милиции. Последние два года здание пустовало.

- Мы поменяли перекрытия и всю инженерную коммуникацию здания. В подвале монтируем вентиляцию и выравниваем стены, здесь проектом предусмотрена прачечная, - сказал Александр Писарев, руководитель МКУ «Дирекция по содержанию основных фондов отрасли образования».

Ремонт обещают закончить к концу мая 2019 года. А до праздничных каникул в разных районах краевой столицы начнется возведение трех детских садов на 600 мест в общем и школы на 800 человек.