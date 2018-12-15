2018-12-15T09:53:47+03:00
Общество

Детский сад откроется в бывшем здании полиции в Хабаровске

В новом дошкольном учреждении появятся четыре группы на 100 мест
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Детский сад откроется в бывшем здании полиции в ХабаровскеДетский сад откроется в бывшем здании полиции в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

Новый детский сад откроется в Хабаровске на улице Лермонтова, 32. Его появлени в первую очередь ждут жители микрорайонов «Волочаевский» и «Рабочий городок». Специально для этих целей в отрасль образования вернули здание, на его ремонт выделено 80 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации краевой столицы, здание было построено в 1951 году. Изначально в нем находился детский сад, затем в 90-е годы прошлого века сюда переехал отдел милиции. Последние два года здание пустовало.

- Мы поменяли перекрытия и всю инженерную коммуникацию здания. В подвале монтируем вентиляцию и выравниваем стены, здесь проектом предусмотрена прачечная, - сказал Александр Писарев, руководитель МКУ «Дирекция по содержанию основных фондов отрасли образования».

Ремонт обещают закончить к концу мая 2019 года. А до праздничных каникул в разных районах краевой столицы начнется возведение трех детских садов на 600 мест в общем и школы на 800 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристы из Кореи стали чаще летать в Хабаровск
Дети в Хабаровском крае по закону должны быть дома после 22 часов
В Биробиджане автовладелец случайно спалили машину и сам едва не пострадал
Китайский инвестор собирается построить судоремонтный завод на Камчатке
В Хабаровском крае нашли помещение, незаконно отремонтированное за счет бюджетных денег
Виктор Ишаев презентует свою книгу в Хабаровске
Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае
Гаражный вор умыкнул у хабаровчанина шесть велосипедов и зимнюю резину
«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве
В Хабаровском крае напомнили о запрете дарить подарки госслужащим
Домохозяйка из Комсомольска наживалась на доверии обитателей соцсети
В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте Первостроителей
В ужасной аварии под Хабаровском погиб водитель
Пешеходный переход возле хабаровской школы №10 обустроят в следующем году
Набережную Хабаровска украсят ледовые скульптуры лотосов, амурских рыб, тигра и медведя
Матч «СКА-Нефтяник» - «Старт» 18 декабря: хабаровчане добились четвертой крупной победы
Разозлившийся комсомольчанин забрал у шумного соседа паспорт
В Хабаровске за уклонение от налогов осудят директора кирпичного завода
Коренные народы в Хабаровском крае рассказали, почему не могут наловить себе рыбы
Матч «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 18 декабря: «драконам» не удалось сломить хабаровчан
Японские инвесторы присоединились к строительству международного аэропорта в Хабаровске
Переправу «Ванино-Холмск» закрыли с 19 декабря
Хабаровские геймеры поборются за приз в 100 тысяч рублей
Погода в Хабаровске на 19 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, небольшой снег
Китайским бизнесменами предложили совместные проекты в Хабаровском крае
Авиасообщение других регионов с Камчаткой восстановлено
Сахалин наградят 883 миллионами рублей за рост экономики
Тхэквондисты сошлись «стенка на стенку» на турнире в Хабаровске
Краснокнижную камышовую жабу запретили продавать через интернет в Хабаровском крае