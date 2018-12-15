Самолет из Южно-Сахалинска в Москву задержался из-за выпившего пассажира

15 Дек. 08:03 2018-12-15T08:03:34+03:00

Задержка рейса произошла из-за того, что на мужчину оформляли протокол и искали его багаж

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Изрядно выпившего пассажира сняли с рейса Южно-Сахалинск-Москва сегодня, 15 декбаря. Мужчина задержал вылет самолета почти на 40 минут и отбыл в отделение полиции, заставив понервничать других людей.

На борт пассажира не пустили по решению командира воздушного судна, дабы избежать неприятных или даже опасных эксцессов и обезопасить пассажиров. О том, вел ли мужчина себя неподобающе, пока данных нет. Известно, что немало времени ушло на поиск багажа несостоявшегося путешественника.

Измененное состояние пассажира не осталось без внимания полиции. На нарушителя общественного порядка составили протокол об административном правонарушении. Теперь мужчине придется заплатить штраф от пятисот до полутора тысяч рублей. Выпившего пассажира доставили в линейное отделение полиции до вытрезвления.