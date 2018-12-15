Хабаровчанин отправится в колонию строгого режима за кражу таблеток из аптеки

15 Дек. 12:54 2018-12-15T12:54:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Безработный мужчина вечером наведался в аптеку. Вроде, обычный покупатель, попросил фармацевта подать выбранный медикамент. Но как только провизор взяла препарат в руки, мужчина выхватил упаковку и был таков.

Женщина сразу обратилась в полицию. Вором оказался 29-летний безработный хабаровчанин. У парня не было денег, чтобы расплатись с таксистом и украденный препарат вполне подошел в качестве вознаграждения за поездку. Кстати, ущерб был оценен в сумму более двух тысяч рублей.

Биография злоумышленника не такая уж и чистая. Он неоднократно становился фигурантом уголовных дел за имущественные преступления. А в январе этого года он освободился из колонии, в которой отбывал наказание за мошенничество.

Как сообщает пресс-служба главка МВД Росси по Хабаровскому раю, Индустриальнвй суд приговорил похитителя таблеток к 1,5 года колонии строгого режима.