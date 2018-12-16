2018-12-16T02:45:52+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 16 декабря 2018 года: днем до -9 градусов, облачно

В Николаевске-на-Амуре, Комсомольске-на-Амуре и Советской Гавани возможен небольшой снег
Ольга КИВА
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 16 декабря 2018 года: днем до -9 градусов, облачноПогода в Хабаровске на 16 декабря 2018 года: днем до -9 градусов, облачноФото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровске сегодня снова без существенных осадков. Ночью -14-16 градусов, днем температура воздуха прогреется до -9-11 градусов. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой снег. Ночные температуры колеблются в пределах -24-26 градусов, днем до -14-16 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой снег. Дневные температуры воздуха будут в пределах -12-14 градусов, ночные в пределах -19-21. Ветер южный 7-12 метров в секунду.

В Советской Гавани возможен небольшой снег. Ночью -15-17 градусов, днем -5-7 градусов. Скорость юго-западного ветра достигнет 5-10 метров в секунду.

В Биробиджане ночью от -21 до -23 градусов. Днем потеплеет до -9-11 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Без осадков.

В Охотске сегодня без осадков. Ночью -23-25 градусов, днем -19-21 градусов. Ветер северный 6-11 метров в секунду.

В Бикине без осадков. Ночные температуры опустятся до -16 градусов, а дневные поднимутся до -6-8 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристы из Кореи стали чаще летать в Хабаровск
Дети в Хабаровском крае по закону должны быть дома после 22 часов
В Биробиджане автовладелец случайно спалили машину и сам едва не пострадал
Китайский инвестор собирается построить судоремонтный завод на Камчатке
В Хабаровском крае нашли помещение, незаконно отремонтированное за счет бюджетных денег
Виктор Ишаев презентует свою книгу в Хабаровске
Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае
Гаражный вор умыкнул у хабаровчанина шесть велосипедов и зимнюю резину
«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве
В Хабаровском крае напомнили о запрете дарить подарки госслужащим
Домохозяйка из Комсомольска наживалась на доверии обитателей соцсети
В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте Первостроителей
В ужасной аварии под Хабаровском погиб водитель
Пешеходный переход возле хабаровской школы №10 обустроят в следующем году
Набережную Хабаровска украсят ледовые скульптуры лотосов, амурских рыб, тигра и медведя
Матч «СКА-Нефтяник» - «Старт» 18 декабря: хабаровчане добились четвертой крупной победы
Разозлившийся комсомольчанин забрал у шумного соседа паспорт
В Хабаровске за уклонение от налогов осудят директора кирпичного завода
Коренные народы в Хабаровском крае рассказали, почему не могут наловить себе рыбы
Матч «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 18 декабря: «драконам» не удалось сломить хабаровчан
Японские инвесторы присоединились к строительству международного аэропорта в Хабаровске
Переправу «Ванино-Холмск» закрыли с 19 декабря
Хабаровские геймеры поборются за приз в 100 тысяч рублей
Погода в Хабаровске на 19 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, небольшой снег
Китайским бизнесменами предложили совместные проекты в Хабаровском крае
Авиасообщение других регионов с Камчаткой восстановлено
Сахалин наградят 883 миллионами рублей за рост экономики
Тхэквондисты сошлись «стенка на стенку» на турнире в Хабаровске
Краснокнижную камышовую жабу запретили продавать через интернет в Хабаровском крае