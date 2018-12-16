16 Дек. 02:45 2018-12-16T02:45:52+03:00

Погода в Хабаровске на 16 декабря 2018 года: днем до -9 градусов, облачно Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

В Николаевске-на-Амуре, Комсомольске-на-Амуре и Советской Гавани возможен небольшой снег

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В Хабаровске сегодня снова без существенных осадков. Ночью -14-16 градусов, днем температура воздуха прогреется до -9-11 градусов. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой снег. Ночные температуры колеблются в пределах -24-26 градусов, днем до -14-16 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой снег. Дневные температуры воздуха будут в пределах -12-14 градусов, ночные в пределах -19-21. Ветер южный 7-12 метров в секунду.

В Советской Гавани возможен небольшой снег. Ночью -15-17 градусов, днем -5-7 градусов. Скорость юго-западного ветра достигнет 5-10 метров в секунду.

В Биробиджане ночью от -21 до -23 градусов. Днем потеплеет до -9-11 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Без осадков.

В Охотске сегодня без осадков. Ночью -23-25 градусов, днем -19-21 градусов. Ветер северный 6-11 метров в секунду.

В Бикине без осадков. Ночные температуры опустятся до -16 градусов, а дневные поднимутся до -6-8 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.