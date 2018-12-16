2018-12-16T04:25:44+03:00
Происшествия

Пожар в деревянном бараке в Хабаровске: пострадавшая отравилась угарным газом

Огнеборцы женщину эвакуировали и передали врачам скорой помощи
Ольга КИВА
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Пожар в деревянном бараке в Хабаровске: пострадавшая отравилась угарным газомПожар в деревянном бараке в Хабаровске: пострадавшая отравилась угарным газомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Рано утром в субботу, 15 декабря, случился пожар в деревянном бараке. В двухэтажном здании на улице Трехгорной горела одна из квартир. Прибывшим огнеборцам предстояло провести разведку помещений и немедленно преступить к тушению.

- В горящем здании находилась женщина, которая, по предварительным данным, отравилась угарным газом. Пострадавшую спешно эвакуировали и передали врачам скорой помощи. Еще шестеро жильцов вышли на улицу самостоятельно до приезда пожарных, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Локализовать пламя удалось меньше чем через час, еще четыре часа огнеборцам понадобилось, чтобы полностью его потушить. Огонь повредил 65 квадратных метров жилой площади. К счастью, погибших в этом происшествии нет.

В настоящее время сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России устанавливают причины возгорания и виновного в случившемся.

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