2018-12-16T09:14:12+03:00
Происшествия

Полицейский в ЕАО с риском для жизни забрал у пьяной мамаши детей

Женщина набросилась на инспектора и схватила его за шею и волосы
Ольга КИВА
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Полицейский в ЕАО с риском для жизни забрал у пьяной мамаши детейПолицейский в ЕАО с риском для жизни забрал у пьяной мамаши детейФото: Олег ЗОЛОТО
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В ЕАО перед судом предстанет 34-летняя жительница Облучья, напавшая на инспектора отделения по делам несовершеннолетних. Полицейский пришел к женщине по вызову соседей, которые сообщили, что она бьет своих несовершеннолетних детей.

- Семья уже числилась на учете как неблагополучная. Фигурантку застали в нетрезвом виде, детей у женщины решили забрать. Дальше события разворачивались очень стремительно. Женщина неожиданно накинулась на сотрудницу полиции, схватила ее за волосы и шею. Как результат, на теле инспектора остались ссадины и другие легкие повреждения, не причиняющие вред здоровью, - рассказали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Против горе-мамаши завели уголовное дело, расследование которого уже закончилось.Материалы уже рассматривают в суде. Вскоре задержанной придется ответить за свое поведение перед служителем Фемиды.

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