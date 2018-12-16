2018-12-16T11:59:41+03:00
Происшествия

Целый гараж, а не его остатки чудом успел вернуть себе хабаровчанин

Подозреваемый в краже собирался распилить бокс и частями сдать его в пункты металлолома
Ольга КИВА
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Целый гараж, а не его остатки чудом успел вернуть хабаровчанинЦелый гараж, а не его остатки чудом успел вернуть хабаровчанинФото: Олег ЗОЛОТО
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Житель краевой столицы однажды утром не нашел на привычном месте целый гараж. Бокс находился рядом с домом потерпевшего на переулке Трамвайном, а потом внезапно исчез. Потерпевший сообщил об этом в полицию и попросил разобраться в ситуации.

- Оперативники выяснили, что к краже причастен 50-летний горожанин, у которого уже были судимости за аналогичные правонарушения. Чтобы стащить чужое имущество, фигурант нанял грузовик. Водителю сказал, что является собственником конструкции и хочет перевезти бокс в Индустриальный район, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Как позже сообщил задержанный, чужой гараж он собирался распилить и частями сдать его в пункты приема металлолома. Однако закончить начатое ему не удалось, полицейский нагрянули раньше, чем он приступил к разделке бокса. Против фигуранта уже завели уголовное дело, а похищенную конструкцию вернули законному владельцу. На время расследования подозреваемого отпустили на свободу, предварительно взяв с него подписку о невыезде.

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