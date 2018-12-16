16 Дек. 12:28 2018-12-16T12:28:23+03:00

Туристов из Поднебесной на Камчатку будут пускать без визы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Больше всего китайцы мечтают увидеть местные вулканы и побывать в Долине гейзеров

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Для туристов из КНР на Камчатке решили ввести безвизовый режим. Соглашение об этом глава Ростуризма и правительство края подписали в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока».

- Жители Поднебесной готовы приезжать в регион на отдых. При этом больше всего им хочется побывать в природном парке «Вулканы Камчатки» и в Долине гейзеров. Чтобы въездной туризм в крае развивался, также собираются максимально задействовать созданную сеть национальных туристских офисов Visit Russia за рубежом, уже охватившую 29 стран мира, - рассказали в пресс-службе Минвостокразвития.

К слову, число иностранцев, посетивших Камчатку в 2018 году, выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Так, за 10 месяцев 2018 года полуостров посетили больше 24 тысяч заграничных туристов. Большинство отдыхающих прибыли на Камчатку на круизных лайнерах.