Пожар в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре: в квартире нашли мертвого мужчину

17 Дек. 02:32 2018-12-17T02:32:49+03:00

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На минувших выходных жителям двухэтажного дома по улице Баррикадной в Комсомольске-на-Амуре потребовалась помощь спасателей. В одной из квартир произошел пожар. Сообщение о происшествии дежурный пульта пожарно-спасательной службы приянял 15 декабря в 19:40.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю, по прибытию пожарные обнаружили, что из окон квартиры на первом этаже вырывается пламя. Как оказалось, в одной из комнат горели домашние вещи. Огнеборцы провели разведку промещений и нашли мужчину без признаков жизни, лежащего на полу. Также в погребе на кухне находилась пожилая хозяйка. Женщину передали врачам скорой помощи, однако госпитализация ей не потребовалась. Со второго этажа эвакуировали еще четырех человек.

В настоящее время выясняются все причины возгорания. Проверку проводят сотрудники Госпожнадзора МЧС России.