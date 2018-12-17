Воспитанники хабаровского детского дома теперь играют на собственной хоккейной площадке

17 Дек. 03:28 2018-12-17T03:29:19+03:00

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Воспитанники детского дома № 5 в Хабаровске обзавелись собственной хоккейной площадкой. Краевое учреждение выиграло грант на постройку сооружения в феврале в рамках участия в программе благотворительного фонда «От Мурманска до Сахалина». Сумма выплаты составила более миллиона рублей. В конце лета подрядчик приступил к монтажу хоккейной коробки, в декабре ребята в первый раз вышли на лед.

- У наших воспитанников должно быть правильное отношение к здоровому образу жизни, их также следует приобщить к хоккею и фигурному катанию,— рассказала Лидия Мартынова, директор детского дома № 5. — Более того, на спортплощадке смогут заниматься ребята из неблагополучных семей, которые проживают в Индустриальном районе.

Отметим, что борта площадки сделали из специального стеклопластика. Заливать лед помогали волонтеры и представители клуба «Гранит». Покрытие отвечает всем требованиям — оно очень ровное и скользкое. Также приобрели хоккейную амуницию: клюшки, защитную экипировку, коньки. Тренировать детей на первых порах будет преподаватель физкультуры, однако руководство учреждения задумывается о том, чтобы подыскать специалиста по профилю.