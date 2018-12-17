2018-12-17T02:16:24+03:00
Происшествия

Беспечная хабаровчанка оставила карту вместе с пин-кодом на самом видном месте

Этим и воспользовался ловкий вор, стянувший пластик
Ольга КИВА
Поделиться:
Беспечная хабаровчанка оставила карту вместе с пин-кодом на самом видном местеБеспечная хабаровчанка оставила карту вместе с пин-кодом на самом видном местеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Жительница района имени Лазо в один день лишилась и банковской карты, и денег, которые были на счету. Все случилось вечером, пока потерпевшая принимала гостей, которых привел ее сожитель. Парень и девушка пришли, чтобы вместе выпить. К слову, с пострадавшей и ее сожителем молодые люди познакомились в этот же день.

- Оперативники взялись за расследование и вскоре нашли подозреваемого в краже. Им оказался 21-летний гость. Парень заметил лежащий на столе пластик, а под ним записку с пин-кодом. Недолго думая он взял и первое, и второе, положил к себе в карман. Деньги - семь тысяч, фигурант обналичил, когда возвращался домой. Часть из них он потратил на еду, оставшимися расплатился по долгам, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Против парня завели уголовное дело по статье «Кража». На время расследования с фигуранта взяли подписку о невыезде и отпустили на свободу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристы из Кореи стали чаще летать в Хабаровск
Дети в Хабаровском крае по закону должны быть дома после 22 часов
В Биробиджане автовладелец случайно спалили машину и сам едва не пострадал
Китайский инвестор собирается построить судоремонтный завод на Камчатке
В Хабаровском крае нашли помещение, незаконно отремонтированное за счет бюджетных денег
Виктор Ишаев презентует свою книгу в Хабаровске
Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае
Гаражный вор умыкнул у хабаровчанина шесть велосипедов и зимнюю резину
«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве
В Хабаровском крае напомнили о запрете дарить подарки госслужащим
Домохозяйка из Комсомольска наживалась на доверии обитателей соцсети
В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте Первостроителей
В ужасной аварии под Хабаровском погиб водитель
Пешеходный переход возле хабаровской школы №10 обустроят в следующем году
Набережную Хабаровска украсят ледовые скульптуры лотосов, амурских рыб, тигра и медведя
Матч «СКА-Нефтяник» - «Старт» 18 декабря: хабаровчане добились четвертой крупной победы
Разозлившийся комсомольчанин забрал у шумного соседа паспорт
В Хабаровске за уклонение от налогов осудят директора кирпичного завода
Коренные народы в Хабаровском крае рассказали, почему не могут наловить себе рыбы
Матч «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 18 декабря: «драконам» не удалось сломить хабаровчан
Японские инвесторы присоединились к строительству международного аэропорта в Хабаровске
Переправу «Ванино-Холмск» закрыли с 19 декабря
Хабаровские геймеры поборются за приз в 100 тысяч рублей
Погода в Хабаровске на 19 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, небольшой снег
Китайским бизнесменами предложили совместные проекты в Хабаровском крае
Авиасообщение других регионов с Камчаткой восстановлено
Сахалин наградят 883 миллионами рублей за рост экономики
Тхэквондисты сошлись «стенка на стенку» на турнире в Хабаровске
Краснокнижную камышовую жабу запретили продавать через интернет в Хабаровском крае