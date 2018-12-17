2018-12-17T02:16:24+03:00
Происшествия

Беспечная хабаровчанка оставила карту вместе с пин-кодом на самом видном месте

Этим и воспользовался ловкий вор, стянувший пластик
Ольга КИВА
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Беспечная хабаровчанка оставила карту вместе с пин-кодом на самом видном местеБеспечная хабаровчанка оставила карту вместе с пин-кодом на самом видном местеФото: Олег ЗОЛОТО
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Жительница района имени Лазо в один день лишилась и банковской карты, и денег, которые были на счету. Все случилось вечером, пока потерпевшая принимала гостей, которых привел ее сожитель. Парень и девушка пришли, чтобы вместе выпить. К слову, с пострадавшей и ее сожителем молодые люди познакомились в этот же день.

- Оперативники взялись за расследование и вскоре нашли подозреваемого в краже. Им оказался 21-летний гость. Парень заметил лежащий на столе пластик, а под ним записку с пин-кодом. Недолго думая он взял и первое, и второе, положил к себе в карман. Деньги - семь тысяч, фигурант обналичил, когда возвращался домой. Часть из них он потратил на еду, оставшимися расплатился по долгам, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Против парня завели уголовное дело по статье «Кража». На время расследования с фигуранта взяли подписку о невыезде и отпустили на свободу.

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