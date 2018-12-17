2018-12-17T03:04:33+03:00
Общество

В Хабаровском крае установили тарифы на тепловую энергию на 2019 год

В первом полугодии стоимость повысят на 1,7 процента, во втором – на 4 процента
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае установили тарифы на тепловую энергию на 2019 годВ Хабаровском крае установили тарифы на тепловую энергию на 2019 годФото: Олег УКЛАДОВ
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В Хабаровском крае установили новые тарифы тепловую энергию на 2019 год. Эти данные будут учитывать при расчете платы жителей региона за отопление и горячую воду. Отметим, что предельный допустимый тариф на тепловую энергию пересматривают каждый год.

Как сообщили в краевом министерстве ЖКХ, для проживающих в районах, относящихся к Крайнему Северу, ставка в первом полугодии составит одну тысячу 666 рублей 94 копейки за гигакалорию, то есть увеличится на 1,7 процента. На период с 01 июля 2019 по 31 декабря 2019 цена будет равна одной тысяче 732 рублям 57 копейкам за гигакалорию. Рост по сравнению с январем 2019 года составит 4 процента.

Для тех, кто живет в районах, не относящихся Крайнему Северу установили тариф:

- с 01 января 2019 по 30 июня 2019 – две тысячи 744 рубля девять копеек за гигакалорию. Рост к декабрю 2018 года на 1,7 процента.

- с 01 июля 2019 по 31 декабря 2019 – две тысячи 853 рубля 85 копеек за гигакалорию. Рост к январю 2019 года на 4 процента.

Отметим, что коммунальным предприятиям разницу в стоимости тепловой энергии возмещают за счет краевого бюджета.

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