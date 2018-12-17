2018-12-17T03:57:39+03:00
Общество

Хабаровская компания выдала своим работникам 20 миллионов рублей задержанной зарплаты

Рассчитать сотрудников работодателю пришлось после вмешательства прокуратуры
Ольга КИВА
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Хабаровская компания выдала своим работникам 20 миллионов рублей задержанной зарплатыХабаровская компания выдала своим работникам 20 миллионов рублей задержанной зарплатыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровском крае еще один нерадивый работодатель рассчитался со своими сотрудниками после вмешательства прокуратуры. Компания специализировалась на выпуске оборудования для судостроительной отрасли, однако руководство старания своих работников почему-то не спешило оценить. В итоге образовалась задолженность по зарплате на сумму более 20 миллионов рублей.

- В ходе проверки выяснилось, что честно заработанных денег не получили 210 работников. Зарплату им не выплачивали с августа по октябрь 2018 года. Чтобы защитить трудовые права хабаровчан, прокурор района внес представления об устранении нарушения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Нарушителей - саму компанию и ее руководителя, привлекли к административной ответственности и обязали заплатить штрафы. На данный момент предприятие смогло погасить свою задолженность перед сотрудниками на сумму 20 миллионов рублей. Осталось заплатить еще 750 тысяч рублей. Ситуация находится на контроле краевой прокуратуры.

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