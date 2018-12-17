2018-12-17T04:27:01+03:00
Общество

В Хабаровском крае продолжается тотальная заготовка дров для северян

Жители Нанайского района направили больше тысячи заявок на приобретение древесного топлива
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае продолжается тотальная заготовка дров для северянВ Хабаровском крае продолжается тотальная заготовка дров для северянФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Хабаровском крае подвели предварительные итоги по заготовке дров в Нанайском районе. Всего в этом году на приобретение древесного топлива подали одну тысячу 343 заявки. В целом же на отопительный сезон нужно заготовить больше 26 тысяч кубометров древесины.

- Жителей района обеспечат необходимым объемом дров на весь отопительный сезон. Договоры купли-продажи уже заключены. К слову, по нормативу, на один дом полагается не менее 15 кубометров дров, и он будет выполнен, - сообщил Сергей Андриенко, начальник управления лесами правительства Хабаровского края.

Кроме того, в этом году в два раза больше получили древесины предприниматели, занимающиеся заготовкой дров в Нанайском районе. Так, прошлой зимой заключили 93 договора на рубки, в этом – уже 170. Жителям района напоминают, что договор на покупку древесины оформить можно и с государственным краевым учреждением «Нанайское лесное хозяйство». Сегодня подведомственная организация располагает запасами в 600 кубометров дров.

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