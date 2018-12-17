2018-12-17T04:58:14+03:00
Общество

Обнаженная девица не дает спокойно жить хабаровским антимонопольщикам

Специалисты ведомства хотят узнать мнение горожан насчет использования такого образа в рекламе
Ольга КИВА
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Обнаженная девица не дает спокойно жить хабаровским антимонопольщикам ФОТО: УФАС по Хабаровскому краюОбнаженная девица не дает спокойно жить хабаровским антимонопольщикам ФОТО: УФАС по Хабаровскому краю
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Хабаровские антимонопольщики снова заинтересовались обнаженной девицей, рекламирующей нижнее белье. Образ яркой кокетки привлекает внимание, однако на его фоне поздравление с новым годом, размещенное здесь же, просто меркнет. Уместна ли такая реклама в Хабаровске или нет, сейчас решают эксперты. Однако принимать решение единолично они не хотят. Им интересно, что по поводу использования таких образов в рекламе думают сами горожане. Поэтому жителям краевой столицы предлагают ответить на два простых вопроса:

- Содержит ли реклама непристойный образ?

- Содержит ли реклама оскорбительный образ?

Как сообщили в пресс-службе УФАС по Хабаровскому краю, ответы в формате «да» или «нет» можно направить на электронную почту ведомства to27@fas.gov.ru или ответить в режиме онлайн, перейдя по ссылке. Результаты опроса специалисты учтут при вынесении «приговора» этому рекламному щиту.

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