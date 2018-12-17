2018-12-17T05:27:38+03:00
Политика

Хабаровских школьников торжественно приняли в ряды «Юнармии»

После церемонии новобранцы включились в военно-спортивную игру «Патриот»
Ольга КИВА
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Хабаровских школьников торжественно приняли в ряды «Юнармии»Хабаровских школьников торжественно приняли в ряды «Юнармии»Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Хабаровске теперь стало еще больше юнармейцев. Накануне прошел торжественный прием в честь принятия школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического движения. В церемонии участвовали 20 лучших учащихся гимназии №8, которые мероприятия включились городскую комбинированную военно-спортивную игру «Патриот».

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, с напутственными словами перед ребятами выступили Андрей Мухранов, начальник муниципального штаба «Юнармия» в Хабаровске и Владимир Коломиец, помощник военного комиссара Хабаровского края по военно-патриотической работе. Они поздравили ребят со знаменательным событием в жизни и пожелали с достоинством и честью нести высокое звание «Юнармеец».

Новобранцы Всероссийского военно-патриотического движения после завершения торжественной части стали участниками комбинированной военно-спортивной игры «Патриот».

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