17 Дек. 05:56 2018-12-17T05:56:17+03:00

Хабаровчанин чудом не стал жертвой ДТП, но не уберег сына на дороге Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В минувшую субботу, 15 декабря, в аварии пострадал 14-летний мальчик. Он вместе с папой переходил дорогу, что называется, где попало, хотя «зебра» была неподалеку. На их беду по дороге ехала машина Ford Freda, водитель которой не заметил отца и сына и вовремя не успел затормозить.

Как сообщил источник, происшествие случилось вечером на проспекте 60-летия Октября. Отец успел отреагировать и остановился, а вот мальчика уберечь от беды не смог. Пострадавшего доставили нейрохирургическое отделений. У юного пешехода диагностировали ушибленные раны лица, ушибы конечностей и сотрясение головного мозга.

По предварительной информации, водитель отказался проходить медицинское освидетельствование. Права на управление авто он предъявить не смог. Против него собираются возбудить административное дело. На время выяснения обстоятельств мужчину поместили в спецприемник.