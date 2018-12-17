2018-12-17T07:25:20+03:00
Общество

От хабаровчан ждут предложений по развитию Дальнего Востока

Варианты и пожелания принимают на сайте дв2025.рф
Ольга КИВА
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От хабаровчан ждут предложений по развитию Дальнего ВостокаОт хабаровчан ждут предложений по развитию Дальнего ВостокаФото: Евгения ГУСЕВА
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Хабаровчане присоединились к обсуждению Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года. Предложения от жителей края принимают на сайте дв2025.рф, который начал работать с 15 декабря.

- По сути, программа объединит мероприятия национальных проектов и госпрограмм, отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний и стратегии развития всех дальневосточных регионов. Особое внимание уделят вопросам, связанным с жильем, ЖХК, транспортной доступностью, здравоохранением, культурой и спортом, а также развитие экономики и науки, - прокомментировали в пресс-службе Минвостокразвития.

Оставлять предложения могут только зарегистрированные пользователи сайта. Один человек может писать неограниченное количество пожеланий. Они должны касаться развития ДФО в целом, конкретного региона и даже населённого пункта и территории.

В планах разработчиков 25 декабря подключить модуль рейтингового голосования по поступившим предложениям, а 31 декабря – модуль экспертной работы. Здесь можно будет оставлять комментарии и дополнения к размещаемым документам, участвовать в закрытых форумах, в подготовке аналитических материалов. Для получения доступа необходимо будет указать информацию о своем профессиональном статусе, научном звании или ученой степени, стаже работы, опыта работы в Экспертных советах, Общественных Советов, Рабочих групп при органах исполнительной власти федерального или регионального уровня.

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