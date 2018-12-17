2018-12-17T07:53:46+03:00
Общество

Для большегрузов в Комсомольске-на-Амуре есть отдельные маршруты

Водителей просят учитывать эту информации при планировании поездок
Ольга КИВА
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Для большегрузов в Комсомольске-на-Амуре есть отдельные маршрутыДля большегрузов в Комсомольске-на-Амуре есть отдельные маршрутыФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В городе Юности утвердили транспортную схему, согласно которой большегрузам теперь можно ездить только по определенным маршрутам. Так, водители фур могут свободно передвигаться по Хумминскому шоссе и далее по улице Вагонной, Павловского и Северному шоссе. Также крупногабаритный транспорт может следовать по маршруту Хумминское шоссе – улица Станционная – Магистральное шоссе – проспект Первостроителей – улица Вокзальная – улица Севастопольская – улица Павловского – Северное шоссе. Далее можно продолжить путь по улицам Лазо, Водонасосная, Машинная, Сусанина, Радищева, Ленинградская, Истомина и Городская.

Как сообщили в администрации города среди предложенных маршрутов также проезд с Хумминского шоссе по улицам Вагонная и Павловского через Северное Шоссе и далее по улицам Лазо, Уральская, Комсомольское, Индустриальное и Хорпинское шоссе. Еще один - Хумминское шоссе – улица Вагонная – улица Павловского – улица Кирова – улица Дзержинского (до улицы Гагарина, далее тупик). По всем маршрутам можно ездить от Хумминского шоссе до конечной точки и обратно.

Также водителей предупреждают, что в Комсомольске максимально возможный вес для большегруза 40 тонн. Через мостовые сооружения и путепроводы в городе фурам весом более 20 тонн ездить запрещено.

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