2018-12-17T06:29:47+03:00
Общество

Детскому саду в Хабаровском крае пришлось расплатиться за сломанную руку ребенка

С учреждения взыскали 40 тысяч рублей
Ольга КИВА
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Детскому саду в Хабаровском крае пришлось расплатиться за сломанную руку ребенкаДетскому саду в Хабаровском крае пришлось расплатиться за сломанную руку ребенкаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В районе Полины Осипенко воспитанник детского сада сломал руку. Этот инцидент не смогли обойти вниманием работники прокуратуры. Учреждение решили призвать к ответу и через суд добились компенсации морального вреда ребенку.

- По закону образовательная организация должна была создать безопасные условия для воспитанников. Однако неприятный инцидент все-таки случился. Как результат, ребенок испытал физическую боль и моральные страдания. Пострадавшему пришлось изменить привычный образ жизни, а также он не смог побывать на выпускном вечере в детском саду, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

С учетом этих обстоятельств прокурор подал иск с требованием обязать учреждение компенсировать моральный вред. Суд принял сторону истца и взыскал с детского сада в пользу ребенка 40 тысяч рублей.

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