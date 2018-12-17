2018-12-17T08:51:41+03:00
Общество

Комсомольская школьница решила сократить путь и чуть не сократила себе жизнь

Девочка мирно гуляла по железнодорожным путям, не догадываясь, чем это может закончиться
Ольга КИВА
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Комсомольская школьница решила сократить путь и чуть не сократила себе жизньКомсомольская школьница решила сократить путь и чуть не сократила себе жизньФото: Тимур ХАНОВ
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В Хабаровском крае школьница решила устроить себе прогулку по железнодорожным путям. Не известно, чем закончилось бы это рискованное путешествие, если бы не полицейские, которые так кстати патрулировали территорию на участке станции «КомсомольскДземги». Они заметили 12-летнюю девочку и увели ее подальше от зоны повышенной опасности.

- Маленькая путешественница позже объяснила, что возвращалась домой. Она проводила подругу, а идти назад по длинной дороге ей не хотелось. Девочка решила сэкономить время и пошла через железнодорожные пути, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Отчаянную школьницу передали инспектору по делам несовершеннолетних. С правоохранителем девочка находилась до тех пор, пока не пришли родители. Со взрослыми и с ребенком провели профилактическую беседу и еще раз напомнили о печальных последствиях прогулок в районе железной дороги.

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