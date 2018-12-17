К «дальневосточным гектарам» в Хабаровском районе подвели электричество

17 Дек. 08:56 2018-12-17T08:58:01+03:00

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В селе Свечино Хабаровского района провели электричество к «дальневосточным гектарам». В этом районе находятся более 200 участков, при этом 26 землевладельцев уже приступили к работам на своих наделах. Им осталось подать заявку на подключение к электросети и постепенно обживаться.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, заявления принимают в сетевой компании по адресу: Хабаровск, улица Промышленная, 13. Телефон для справок - 59-91-59, телефон единого контактного центра - 8-800-1000-397.

Отметим, что на в Хабаровском крае зарегистрировали почти девять тысяч договоров безвозмездного пользования земельными участками. При этом около 70 процентов новоявленных владельцев участков уже определились, как будут использовать землю. В основном участки берут под индивидуальное жилищное строительство, ведение сельского хозяйства и предпринимательской деятельности, а также организацию туристической деятельности.