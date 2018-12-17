В Хабаровском крае ликвидировали две свалки мусора

СЕГОДНЯ 09:20 2018-12-17T09:20:47+03:00

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О бытовом мусоре, который свалили кучами на площади около двадцати квадратных метров, в Хабаровскую межрайонную природоохранную прокуратуру сообщили жители улиц Октябрьской и Юбилейной послека Дурмин. Когда ведомство произвело проверку по обращению, выяснилось, что между этими улицами действительно существуют две несанкционированные свалки, угрожающие санитарно -эпидемиологической безопасности населения.

- Природоохранный прокурор направил в суд района имени Лазо Хабаровского края исковое заявление о понуждении администрации поселка Дурмин ликвидировать свалки, расположенные в непосредственной близости от жилых домов, - рассказали в пресс -службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. - В ходе рассмотрения заявления ответчик удовлетворил требования прокурора добровольно.

В настоящее время территория поселка от отходов очищена.