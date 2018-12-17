В поселке Сита Хабаровского края построили новую амбулаторию
В районе имени Лазо закончилось строительство амбулатории. Новое медицинское учреждение находится в поселке Сита. Оно рассчитано на 50 посещений в смену. Официально здание ввели в эксплуатацию 6 декабря этого года.
- В корпусе предусмотрели медицинские кабинеты, жилые помещения и здание гаража, предназначенного для одной машину скорой помощи. Здание спроектировали и возвели в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Хабаровского края», - рассказали в региональном министерстве строительства.
В амбулатории местным жителям будут оказывать первую медицинскую помощь. При необходимости пациенты смотгут вызвать врачапрямо на дом. Кроме того, врачебное обслуживание сельчан также предоставят в условиях дневного стационара, например, если случай окажется неотложным или это будет плановая процедура