В поселке Сита Хабаровского края построили новую амбулаторию

17 Дек. 10:17 2018-12-17T10:17:31+03:00

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В районе имени Лазо закончилось строительство амбулатории. Новое медицинское учреждение находится в поселке Сита. Оно рассчитано на 50 посещений в смену. Официально здание ввели в эксплуатацию 6 декабря этого года.

- В корпусе предусмотрели медицинские кабинеты, жилые помещения и здание гаража, предназначенного для одной машину скорой помощи. Здание спроектировали и возвели в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Хабаровского края», - рассказали в региональном министерстве строительства.

В амбулатории местным жителям будут оказывать первую медицинскую помощь. При необходимости пациенты смотгут вызвать врачапрямо на дом. Кроме того, врачебное обслуживание сельчан также предоставят в условиях дневного стационара, например, если случай окажется неотложным или это будет плановая процедура