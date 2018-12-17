2018-12-17T11:49:13+03:00
Общество

В Хабаровском крае открыли новый дом культуры в поселке Харпичан

Прежнее здание признали аварийным еще десять лет назад
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровском крае открыли новый дом культуры в поселке ХарпичанВ Хабаровском крае открыли новый дом культуры в поселке ХарпичанФото: Правительство Хабаровского края
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С того момента работники ДК переехали в арендованное помещение, которое временно делили с библиотекой, основные поселковые праздники проводились в школе, а летом - на улице. Теперь же в Харпичане красуется новенькое здание площадью более 327 квадратных метров , которое накануне торжественно открыло свои двери для посетителей. Теперь в обновленном ДК есть и зрительный зал на сто мест, и библиотека с фондом в более чем пять тысяч изданий, и комнаты для занятий с детьми. Для дома культуры даже закупили театральные кресла и сценическую аппаратуру.

- Проект удалось реализовать благодаря участию региона в госпрограмме «Развитие культуры и туризма», - отметили в пресс-службе правительства Хабаровского края. - Из федерального бюджета выделено 16,6 миллиона рублей, еще 13,4 миллиона - из краевого и муниципального бюджетов. Общая стоимость нового учреждения культуры составила около 30 миллионов рублей.

Аналогичный проект краевые власти реализовали осенью этого года в селе Осиновая Речка, где открылся новый социально-культурный центр с залом на 230 мест, библиотекой с читальным залом и кабинетами для дополнительных занятий.

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