Тотальный ремонт электростанций закончился в Хабаровском крае

17 Дек. 12:16 2018-12-17T12:16:19+03:00

На это потратили почти два миллиарда рублей

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Последний год в Хабаровском крае шла масштабная кампания по восстановлению электростанций. Речь в данном случае идет о 14 капитальных и средних ремонтах основного и вспомогательного оборудования на ТЭЦ.

Рабочие выполнили диагностику, заменили изношенные узлы и детали, а также поверхности нагрева, проверили металл. Эти и другие мероприятия нужны были, чтобы повысить надежность и стабильность работы оборудования. На тотальный ремонт электростанций потратили 1,8 миллиарда рублей.

- Начались работы на Николаевской ТЭЦ и завершились на Хабаровской ТЭЦ-1. К слову, на эту электростанцию пришлось потратить больше всего денег. Энергетики привели в порядок котлоагрегат №10, на который ушло более 80 миллионов рублей. Вместе с реконструкцией котла №8 проведен текущий ремонт вспомогательного и основного оборудования этого объекта, где освоили более 70 миллионов рублей, - рассказали в компании АО «ДГК».

На Комсомольской ТЭЦ реконструировали турбоагрегаты, заменили детали проточной части и лопаточного аппарата на турбинах № 7 и № 8, увеличив таким образом их КПД и надежность. В числе других отремонтированных объектов – котлоагрегат и генератор энергоблока №2 Хабаровской ТЭЦ-3 и котлоагрегат №7 Амурской ТЭЦ.