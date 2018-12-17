2018-12-17T11:21:30+03:00
Общество

В Хабаровском крае утвердили график доставки пенсий во время праздников

А неработающих пенсионеров в новом году ожидает прибавка к выплатам
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровском крае утвердили график доставки пенсий во время праздниковВ Хабаровском крае утвердили график доставки пенсий во время праздниковФото: Олег ЗОЛОТО
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Отдыхать почтовые работники планируют первого, второго и седьмого января, так что за выходной день 7 января почтальоны доставят пенсии согласно обычному графику: накануне - четвертого или пятого января. Поэтому для пенсионеров края никаких изменений в обычном графике доставки пособий в новогодние праздники и выходные дни января не будет.

- Перечисление сумм пенсий в кредитные организации для зачисления на счета пенсионеров производится у нас в регионе в период с 19 по 24 число каждого месяца, - расказали в пресс-службе отделения Пенсионнгого фонда России по Хабаровскому краю. - Сотрудники Почты России начнут разносить пенсии поквартирно с третьего января 2019 года, так как этот день в организации будет рабочим.

Кроме того, в ПФР сообщили о «новогоднем сюрпризе» для неработающих пенсионеров - со следующего месяца страховые выплаты вырастут, так как их проиндексируют на 7,05%, что выше показателя прогнозируемой инфляции.

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