В хабаровском кафе нашли еду сомнительного качества и персонал без медицинских книжек
В Хабаровском крае не прошло проверку кафе «Азия», расположенное на проспекте 60-летия Октября. У владельца заведения, видимо, не хватало времени навести порядок в организации и, в конце концов, дело долшо до закрытия.
- После инспекции кафе проверяющие составили длинный перечень нарушений. Среди них отсутствие медицинских книжек у сотрудников, технической документации на выпускаемые блюда и приточно-вытяжной механической вентиляции в помещении для мытья посуды. Кроме того, здесь обрабатывали сырье и готовили еду в одном помещении, что противоречит санитарно-эпидемиологическим требованиям, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
Незадачливого владельца кафе обязали закрыть заведение, правда, только на 30 дней. Наказание относительно мягкое - отведенного времени ему должно хватить, чтобы исправить свои огрехи в работе.