В хабаровском кафе нашли еду сомнительного качества и персонал без медицинских книжек

СЕГОДНЯ 10:59 2018-12-17T10:59:53+03:00

В наказание за эти проступки хозяин теперь должен закрыть заведение

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В Хабаровском крае не прошло проверку кафе «Азия», расположенное на проспекте 60-летия Октября. У владельца заведения, видимо, не хватало времени навести порядок в организации и, в конце концов, дело долшо до закрытия.

- После инспекции кафе проверяющие составили длинный перечень нарушений. Среди них отсутствие медицинских книжек у сотрудников, технической документации на выпускаемые блюда и приточно-вытяжной механической вентиляции в помещении для мытья посуды. Кроме того, здесь обрабатывали сырье и готовили еду в одном помещении, что противоречит санитарно-эпидемиологическим требованиям, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Незадачливого владельца кафе обязали закрыть заведение, правда, только на 30 дней. Наказание относительно мягкое - отведенного времени ему должно хватить, чтобы исправить свои огрехи в работе.