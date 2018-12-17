2018-12-17T09:54:00+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае мужчина обокрал сожительницу в отместку за ссору

Обиженный любовник выкрал у своей пассии золотую цепочку
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровском крае мужчина обокрал сожительницу в отместку за ссоруВ Хабаровском крае мужчина обокрал сожительницу в отместку за ссоруФото: Иван ИВАНОВ
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В полицию с заявлением о краже обратилась жительница поселка Переяславка, которая сообщила оперативникам, что из ее дома таинственным образом испарилось ювелирное изделие стоимостью в 22 тысячи рублей. Что примечательно в этой истории, хватилась украшения заявительница сразу после скандала с сожителем - опираясь на эту зацепку, правоохранители задержали 46-летнего возлюбленного потерпевшей.

- В ходе допроса выяснилось, что золотую цепь задержанный, действительно, похитил после ссоры со своей партнершей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - В отсутствие хозяйки он взял украшение и сдал его в ломбард, выручив 11 тысяч рублей.

К сожалению, вернуть цепочку владелице полицейским не удалось - на тот момент ее уже сдали в переработку. Мстительного сожителя водворили в изолятор временного сожержания, возбудив в его отношении уголовное дело по статье «Кража», в настоящее время расследование продолжается.

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