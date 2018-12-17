2018-12-17T12:47:08+03:00
Общество

Первая ледовая переправа официально открылась в Хабаровском крае

Автомобилисты теперь могут проехать по Бурее от поселка Чегдомын до поселка Шахтинский
Элина ОГАНЕСЯН
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Первая ледовая переправа официально открылась в Хабаровском краеПервая ледовая переправа официально открылась в Хабаровском краеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В некоторых районах региона водоемы уже покрылись льдом, притом уже достаточно крепким. В связи с чем инспекторы ГИМС отправились проверять первых кандидатов на ледовые переправы в Верхнебуреинский район. В этом зимнем сезоне раньше всех зимник открыли на участке Буреи на 72 километре дороги поселков Чегдомын-Шахтинский. Как сообщают в пресс-службе регионального МЧС, для того, чтобы официально разрешить автомобилистам проезжать по ледовым переправам, необходимо быть на 100% уверенным в их безопасности. Специалисты особое внимание уделяют толщине и качеству льда.

- По предварительным данным, в этом году в крае планируется открыть порядка 37 ледовых переправ. На этой неделе мы ожидаем подготовку и открытие ещё одной переправы на автодороге поселок Селихино – город Николаевск-на-Амуре в районе поселок Подгорное. Эта «ледовая» дорога заменит паромную переправу, соединяющую два берега в период навигации, - рассказал Равиль Латыпов, главный государственный инспектор по маломерным судам Хабаровского края.

На всех зимниках будут установлены полосы для проезда, шлагбаумы, дорожные знаки и обозначены границы трассы,

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