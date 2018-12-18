2018-12-18T02:55:59+03:00
Общество

На участках для жилой застройки в Хабаровске появились незаконные магазины и киоски

Всего в краевой столице нашли 13 самовольных строений
Ольга КИВА
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На участках для жилой застройки в Хабаровске появились незаконные магазины и киоскиНа участках для жилой застройки в Хабаровске появились незаконные магазины и киоскиФото: Администрация Хабаровска
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В краевой столице посчитали самовольные постройки. Их получилось 13, причем 12 из них однозначно отправятся под снос по решению суда. Среди незаконных сооружений капитальные строения и торговые павильоны.

- Во время проверки выявили строящиеся коммерческие объекты на участках, предназначенных для жилой застройки. Некоторые бизнесмены незаконно установили модульные магазины и киоски. На улице Бондаря приостановили возведение четырех жилых домов, потому что у застройщика не оказалось разрешительных документов. Кроме того, один предприниматель на улице Космической использовал блок-комнату для автосервиса, а другой — переделал гараж под торговый центр, - рассказали в городском департаменте архитектуры, строительства и землепользования.

Часто встречающееся нарушение — это реконструкция зданий без разрешительных документов. В ноябре прошла масштабная проверка стройплощадок и домов в частном секторе. В итоге нашли 11 случаев нарушения, когда застройщики выходили за границы участков вопреки проектам.

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