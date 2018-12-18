18 Дек. 03:16 2018-12-18T03:16:49+03:00

Следователи выяснят, что на самом деле случилось с частным самолетом из США в камчатском аэропорту Фото: Борис КОКУРИН

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Сотрудники следственного комитета решили разобраться в инциденте, который случился вчера, 17 декабря, в аэропорту Елизово на Камчатки. Напомним, что там во время посадки частного самолета из США у воздушного судна лопнула шина колеса левой стойки шасси. Самолет должен был дозаправиться на полуострове и продолжить путь в Японию, однако из-за ЧП перелет пришлось отложить. Более того, рейсы в Москву и Владивосток задержали на несколько часов, аэропорт был, в прямом смысле этого слова, парализован.

- Мы проводим процессуальную проверку по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта», - рассказывает Дарья Немцева, руководитель СУ СК на транспорте по ДФО. - В рамках проверки будем устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также ущерб, который мог бы быть причинен в результате инцидента.

Оперативники намерены выяснить и то, по какой причине произошла поломка воздушного судна. Ведь именно лопнувшая шина стала причиной задержек вылетов в другие города.